Padovan non ha dubbi: "Napoli, Atalanta e Milan andranno in Champions, la Juve no"

Giancarlo Padovan, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "La Juventus non si qualificherà per la Champions. Lo faranno Napoli, Atalanta e Milan. Il Napoli non ha una partita complicata contro l'Udinese. Turnover? Tutti faranno turnover, quando si gioca a distanza ravvicinata è normale. Il Napoli ha un centrocampo forte anche senza Demme. Ruiz e Bakayoko abbinano forza e tecnica. Osimhen deve giocare a Firenze, è in diffida, la logica direbbe che dovrebbe giocare Mertens, ma il belga non sta benissimo e quindi Osimhen deve giocare e deve fare bene. Ha il vantaggio di aver giocato poco e di essere carico".