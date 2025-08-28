Padovan sulla Champions: "La vincerà un'outsider, il Napoli è una candidata"

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sorteggi Champions League? A me la nuova Champions League non piace, la trovo noiosa e poco competitiva perché qualifica 24 squadre su 36. Diciamo che solo da febbraio-marzo si accende un po' di più, ma vediamo come sarà quest'anno.

Le sorprese vengono azzerate in questo modo, rispetto a quando c'era la fase a gironi. Secondo il mio punto di vista la Coppa dei Campioni era meglio. Penso che quest'anno la Champions League possa vincerla un'outsider e considero il Napoli una possibile outsider, quindi anche il Napoli sarà competitivo per la vittoria".