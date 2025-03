Padovano: "Conte ha sempre le parole giuste. Mi è piaciuta una frase"

Michele Padovano, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Conte ha sempre le parole giuste, mi è piaciuto quando ha detto: siamo consapevoli del nostro cammino e spetta a noi disegnare il nostro futuro. Sono sicuro che Antonio proverà a vincerle tutte a cominciare dalla sfida di Venezia, a cui servono i punti per la salvezza. Il Napoli però deve fare il Napoli, con il rientro di Anguissa e Neres avrà anche più soluzioni e più frecce al suo arco.

Conte è riuscito a cambiare il sistema di gioco più volte ed ha fatto di necessità virtù. Raspadori gli tornerà utile, tutto sta funzionando per il verso migliore. Complimenti anche alla società che appoggia l’allenatore, anche se mi sarei aspettato qualcuno di importante per sostituire Kvara, evidentemente non sono riusciti a trovare nessuno di livello. Forse sono un po’ corti in quel ruolo. Conte lo conosco da anni, riesce ad entrare nella testa di tutti, si pone nella maniera giusta, da dieci anni dove va vince sempre. Obiettivamente sta giocando un buon calcio, contro l’Inter ha dominato, ho visto solo una squadra in campo. Sono un sostenitore di Antonio Conte che da sempre è una garanzia”.