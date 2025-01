Podcast Paganin: "Conte ha in mano lo spogliatoio, credono tutti in lui. Se batte la Juve..."

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato del weekend di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Thiago Motta ha dato due segnali importanti contro Atalanta e Milan:

"E' interessante questa evoluzione. Mi lasciava sempre qualche dubbio ultimamente, per la pareggite acuta. La cosa interessante è l'atteggiamento, nella fame di volere il risultato. Si era già visto a Bergamo e col Milan lo ha confermato. Forse qualcosa è scattato nel gruppo. Non so da cosa possa essere determinato, però è importante che ora sembra una squadra che può lottare per i primi 4 posti".

Milan fuori dai gioco Champions?

"Pensavo che Conceicao avesse dato la svolta, con la Juve la prestazione lascia perplessi. Non dà l'impressione di essere il Milan ma un'altra società. Sembra un gruppo di ragazzi viziati a volte. Vedi Hernandez, Leao, sembrano impotenti nel prendere decisioni forti".

Ancelotti, addio al Real a fine stagione:

"A Roma? Di averne di allenatori del suo calibro qui. Riaverlo qui sarebbe importante, perché tornerebbe il campionato italiano ad avere un livello importante, anche dal punto di vista dei tecnici. E' innamorato di Roma, il binomio sembra quasi scontato".

Questa Juventus può impensierire il Napoli?

"Deve fare una grande gara perché il Napoli sta bene. Nell'ultimo mese ha fatto un grande balzo in avanti il Napoli, ha fatto una grande difesa contro l'Atalanta. Ha in mano lo spogliatoio Conte, credono tutti in quello che dice. E' una gara che potrà dire tante cose. Se vince il Napoli sarà lei l'antagonista principe dell'Inter, se non vince il Napoli invece possono cambiare alcune cose".