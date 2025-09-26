Paganin: "L'azzurro che può fare la differenza in Milan-Napoli. Su Allegri-Conte..."

vedi letture

Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter e attuale commentatore Mediaset, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Milan sta molto bene, dopo il ko con la Cremonese ha inserito un giocatore fondamentale come Rabiot, che sa fare le due fasi, e ha trovato equilibrio. Quella con il Napoli sarà una bella partita perché le due squadre hanno le linee mediane molto simili, avendo due calciatori che giocano davanti alla difesa, Modric e Lobotka, diverse mezze ali di corsa, Rabiot, Anguissa, McTominay e Fofana e poi c’è de Bruyne. Nel caso in cui Allegri dovesse pensare di giocare con quattro centrocampisti al lato pratico si aggiungerebbe Loftus-Cheek e quindi ci sarebbe un confronto numericamente pari. E in questa zona del campo che si potrebbe vincere la gara. Il Milan è cresciuto molto dal punto di vista della personalità e ha un allenatore che è abituato a vincere e che ha dato immediatamente un'identità alla squadra.

In questo momento il Napoli è superiore alle altre dal punto di vista della mentalità perché ha vinto lo scudetto, perché ha fatto degli investimenti importanti e perché logicamente c’è il lavoro di Antonio Conte, al secondo anno, che si nota. Sarà una partita molto molto equilibrata anche se a inizio anno c’è ancora una fase di rodaggio. Il Napoli potrà mettere in difficoltà il Milan sulle corsie esterne, dove ha meccanismi collaudati. A destra, con Estupinian che ha qualche limite difensivo, Di Lorenzo e Politano possono sviluppare bene il gioco. Politano credo sia cresciuto moltissimo in questi anni e soprattutto in quella corsia lui può fare la differenza. Non mi aspetto invenzioni tattiche da parte di Allegri e Conte per questa gara, sono due allenatori che ci conoscono benissimo. La differenza poi la fanno i giocatori in campo. Sono due tecnici vincenti in grado di trasferire alla loro squadra quella tranquillità e quella serenità che serve in una partita come questa dove la pressione è molto alta. In campo sarà alta la qualità e notevole il tasso tecnico e quindi sarà una bella partita sicuramente”.