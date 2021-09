Paganin su Koulibaly: "E’ nell’età della maturità, trasmette tranquillità a tutta la squadra"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Paganin: “Il Napoli è una squadra costruita nell’arco degli anni, ma è stato bravo Spalletti nel dare altri strumenti importanti per far crescere la squadra anche dal punto di vista mentale. Il Napoli ha fatto grandi risultati, era una cosa abbastanza inaspettata ad inizio anno anche se era tra le squadre favorite per la parte alta della classifica. Siamo all’inizio c’è ancora tanta strada da fare, ma quando inizi in questo modo c’è tanto margine. Se ci dovesse essere un rallentamento, l’allenatore saprà dove intervenire. Osimhen sta esplodendo e sta trovando il giusto collocamento in campo. Sta diventato un giocatore importante sia per il Napoli che a livello europeo.

Koulibaly? E’ nell’età della maturità. Dopo la partenza di Albiol si è adattato un po’ alla volta, è cresciuto e maturato molto. Ha un’esperienza importante ed un equilibrio che ha maturato che gli permette di dare la tranquillità alla squadra. E’ in grado in questo momento di gestire ogni pressione.

Manolas o Rrahmani al suo fianco? Spalletti sceglierà in base all’avversario e di quello che vede durante la settimana, Koulibaly può giocare allo stesso modo sia con l’uno che con l’altro, è lui il punto di riferimento. Spalletti lavora per permettere a tutti di dare il proprio contributo alla squadra, sono tutti giocatori funzionali al progetto. Tutti sono importanti, compreso chi entra dalla panchina, l’unico fondamentale in questo momento è Osimhen.

Anguissa? Il ritmo del campionato italiano si sta alzando, è un giocatore intelligente che è stato molto bravo ad adattarsi ai ritmi che si giocano in Italia. Spalletti gli ha dato subito fiducia, perché ha riconosciuto subito le sue qualità. Quando hai la fiducia e tutti sanno cosa fare è più semplice inserirsi”.