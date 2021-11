Pagelle allenatori di A, Palmeri: "Tudor il migliore, seguono Spalletti e Pioli. Allegri il peggiore"

Il giornalista Tancredi Palmeri, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha dato i voti agli allenatori di Serie A per il primo trimestre del campionato.

"GASPERINI (Atalanta): 5 - Intendiamoci: ci riferiamo solo alla Serie A. E sicuramente il Gasp ha avuto a che fare con infortuni inediti. Però l’Atalanta ha perso brillantezza e implacabilità. Non che questo sia ovviamente pregiudiziale. Ma in fondo la rosa stavolta non ha smarrito nulla, eppure i nerazzurri sono peggiorati rispetto all’ultimo triennio. Badate: sono comunque al quarto posto…

SIMONE INZAGHI (Inter): 6 - Forse non ci si aspettava che il livello di gioco fosse già a questo stadio avanzato nonostante i terremoti estivi. Rimane ancora la lacuna, grossa ma comprensibile, dell'injcapacità di chiudere tutte le grandi partite. In fondo l'Inter va bene, ha un ritmo accettabile per giocarsi lo scudetto: il problema è che quelle due vanno straordinariamente...

ALLEGRI (Juventus): 3 - Il peggior allenatore della Serie A. Fino ad ora. La Juve ha senza alcun dubbio il parco giocatori più ampio e profondo. Si può discutere che sia l'XI più forte o no, ma per il resto dovrebbe stare là in alto a giocarsi lo scudetto. E invece manca tutto: i punti, il gioco, la fiducia. Allegri ha letteralmente buttato tre mesi di lavoro per proteggersi il più possibile, senza costruire nulla, e sfiduciando peraltro nel frattempo il giocatore più disequilibrante del campionato, quel Chiesa uscito dall'Europeo come un pezzo unico in Serie A.

SARRI (Lazio): 7 - E' lì a giocarsi punto a punto la Champions. Non si può chiedere di più a questa rosa. Peraltro ha avuto la duttilità, a lui sconosciuta, di non consegnarsi mani e piedi agli avversari nelle partite in cui le fase difensiva era più sguarnita, vedi contro Inter e Fiorentina - 6 punti pesantissimi. Se risolve anche la grana Luis Alberto...

PIOLI (Milan): 7 - Direte: "Ma come? Stessi punti di Spalletti e gli dai un voto in meno?! Peraltro con tutto quello che ha dovuto subire come infortuni?!?". Verissimo. Se consideriamo le congiunture, non c'è dubbio. C'è da dire però che il Milan in Europa ha reso molto meno, e che a ottobre ha abbassato di netto il proprio livello di prestazione, comandando solo nella partita con la Roma. Se Pioli avrà fatto tesoro, il voto crescerà - fare crescere la classifica invece è praticamente impossibile.

SPALLETTI (Napoli): 8 - L'unico appunto che si può muovere è che ancora deve incontrare molte grandi, e fuori casa. Ma mica è colpa sua. Il Napoli è credibile pretendente allo scudetto, e non stava scritto da nessuna parte che fosse subito così. E non subisce praticamente gol, la cosa più difficile per il parco giocatori del Napoli. Aver fatto esplodere Anguissa è un suo totale merito.

MOURINHO (Roma) 5.5 - A dispetto delle clamorose sconfitte, la Roma è sesta ma a -3 dalla Champions. Il punto alla base è: che squadra pensiate la Roma abbia? Perché in verità i giallorossi sono da quarto posto risicato, ovvero all'incirca dove si trovano. Si può rimproverare a Mou troppe montagne russe, ma considerato che nelle grandi partite è stato all'altezza...

TUDOR (Verona) 9 - Sfiora il capolavoro. Tira giù Juventus e Lazio, ferma il Napoli, sfiora il colpaccio con il Milan. Pieno stile Juric. E poi, tiene la barra dritta anche con le pari grado, il vero tallone d'Achille. Tudor è il miglior allenatore di questo primo trimestre. E ricordiamoci che aveva raccolto da Di Francesco, non giudicabile per il troppo poco tempo in carica".