Pagliuca: "Scudetto? Sarà ancora lotta a due Inter-Napoli. Ma con Lookman..."

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, è stato intervistato da Il Messaggero: "Torniamo al discorso del Napoli e del dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic, è chiaro che Yann Sommer resta titolare ma Cristian Chivu è stato molto chiaro e ha detto che vorrà dare più spazio a Josep Martinez. Lo svizzero resta titolare, Martinez potrebbe avere qualche chance soprattutto per il numero elevato di partite che disputeranno i nerazzurri".

Poi sulla lotta Scudetto di questa stagione: "Sarà ancora lotta a due tra Inter e Napoli, ma con tante variabili. Se i nerazzurri dovessero prendere Lookman potrebbero avere chance in più, la formazione di Antonio Conte dovrà essere brava quest’anno a gestire le energie che verranno tolte dagli impegni di Champions. Penso che l’Inter sia un passo in avanti. Chi andrà in Champions? Oltre a Inter e Napoli dico Milan e Juventus".