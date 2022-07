Palanca critico: “Cosa vuole fare il Napoli? Non si capisce niente, che confusione…”

Massimo Palanca, ex attaccante del Napoli, parla così a TMW del momento degli azzurri.



Il Napoli?

"Non si sa ancora come definirlo. Cosa vogliono fare? Prima si parla di Mertens e di un contratto a vita, poi dopo 15 giorni si dice che forse se ne va, poi no, poi si. A centrocampo non si sa di Fabian Ruiz. Vedo tanta confusione e non ci si capisce più niente".

E Koulibaly?

"A questo punto se non trovano alternative valide, giocatori come Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz devi tenerli perchè se li vuoi cedere devi avere i sostituti giusti. Sennò come fai a fare la squadra?"

Deulofeu le piacerebbe?

"Non mi dispiace, già al Milan anche se non aveva fatto bene si vedeva che era forte. non so se lo prendono eventualmente al posto di Mertens. Se devo dire la mia, Mertens tutta la vita: per le qualità soprattutto, se sta bene fisicamente ti garantisce un certo numero di gol all'anno".