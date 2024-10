Palmeri: "Mai visto una squadra di Conte giocare così male", poi spiega perché

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, intervenuto a Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli a Milano: "Io non ho mai visto una squadra di Conte giocare così male. Ma non conta nulla evidentemente. Non gioca male perché non riesce a giocare meglio, ma è quello che vuole. Non si può dire? No, io dico che questo Napoli di Conte quasi sempre ha giocato male ma ripeto, non è un vorrei ma non posso, Conte vuole così".