Palmeri: "Milanesi e Juve senza soldi e chi fa i conti, ADL sorrideva ed ora ride a crepapelle"

Lo scrive in un editoriale per Sportitalia.com il giornalista Tancredi Palmeri

"Se De Laurentiis rideva già dopo le prime prestazioni di Kvaratskhelia che avevano ricacciato in gola ai tifosi le proteste per la taccagneria sul mercato, se si sganasciava a crepapelle guardando la classifica del Napoli prima della pausa per i Mondiali, adesso si prenderà a schiaffoni per convincersi che sia reale lo scenario di mercato in entrata a gennaio", scrive in un editoriale per Sportitalia.com il giornalista Tancredi Palmeri raccontando che "la Juventus è costretta a chiamare i tecnici per avere qualcuno bravo a fare di conto in società e a non combinare casini; il Milan non ha potere d’acquisto su Leao rispetto alle offerte clamorose che arriverebbero dal Manchester City, e rischia di perdere anche Giroud che richiede il doppio di quanto il Milan gli offra; e l’Inter è da un mese in attesa di una risposta da Skriniar, che sarà positiva solo se lo slovacco rinuncerà deliberatamente a un aumento sostanzioso, possibilità che diventa sempre più improbabile con il passare dei giorni.