Palmeri: "Sarri-Juve? S'è già consacrato l'anno scorso, la Juve fu fortunata con Orsato in quell'Inter-Juve..."

Ospite di MC Sport 'Live Show, il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato le notizie più calde di giornata:

Gattuso rimarrà al Milan?

"Più che dal risultato del campo, il suo futuro dipenderà dal risultato interno nella società. Hanno dato il club in mano a Gazidis, che è arrivato dopo Leonardo e Maldini ed è quindi all'anno zero. Lui lavora con i giovani, li fa crescere: è un progetto diverso da quelli di Berlusconi, Galliani e Fassone. Sceglierà lui l'allenatore e vorrà partire dal team del Lille, direttore sportivo e tecnico".

Pochettino ha dichiarato poco fa che vuole rimanere al Tottenham...

"Le dichiarazioni più vere sono quelle rilasciate a caldo dopo l'Ajax, quando ha rivelato la sua incertezza. Credo abbia raggiunto il picco con la finale di Champions. Se però il Tottenham capirà che dovrà mettere più soldi, allora sarà tutto diverso. Se c'è una clausola da pagare, non credo che la Juventus possa spendere 20 milioni oltre allo stipendio del manager. Questa è comunque l'unica opzione che mi potrebbe far vacillare su Sarri. Klopp? Ti dico già no, vuole rimanere a Liverpool".

Dybala dice di voler restare a Torino, forse perché è andato via Allegri?

"Ovvio, il problema principale era con lui, da qui derivava la sua volontà di andarsene: Allegri non lo ha mai tenuto in considerazione con Ronaldo. Non so se Sarri e Pochettino abbiano la personalità di dire a CR7 cosa fare, di privilegiare il collettivo. Diverso se dovesse arrivare Guardiola, che però non vorrebbe mai allenare un giocatore dal suo carattere".

L'eventuale successo in Europa League potrà consacrare Sarri?

"Non cambia nulla, per me già l'anno scorso si era confermato. Il secondo posto del Napoli non è stato un insuccesso, Sarri ha fatto quello che poteva. Mettiamoci anche che la Juventus è stata fortunata con gli arbitri in A. Il punto in cui gira il campionato è stato Inter-Juventus, quando Orsato ci ha capito poco. La finale di Europa League comunque non ci dirà nulla sul suo valore, che ha ampiamente dimostrato in Premier League".