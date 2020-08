Palmeri su Conte: “Era abituato alla Juve dove sbraitano e minacciano i giornalisti”

Il collega Tancredi Palmeri ha commentato su Twitter le parole di ieri di Conte dopo il successo contro l'Atalanta: "Lo capisco Conte. Era abituato a una società che appena qualcuno muoveva una critica, muoveva l’head of communication che andava a sbraitare in mixed zone, a minacciare in flash, a chiamare i direttori al telefono. Adesso invece vede che non succede e non capisce".

Lo capisco Conte.

Era abituato a una società che appena qualcuno muoveva una critica, muoveva l’head of communication che andava a sbraitare in mixed zone, a minacciare in flash, a chiamare i direttori al telefono.



Adesso invece vede che non succede e non capisce — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 1, 2020