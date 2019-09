Palmeri: "Voto 6.5 al mercato, c'è un colpo sottovalutato ma sono stati mancati tre grandi obiettivi"

Voto 6.5 al mercato del Napoli per il giornalista Tancredi Palmeri che su TMW scrive: "Lozano e Manolas sono ottimi, Di Lorenzo e Elmas pure anche se meno glamour, e poi Llorente è un colpo sottovalutato. Però è partito anche Albiol, che comunque conosceva i movimenti a memoria e si completava con Koulibaly, e anche lo stesso Ounas sembrava in ascesa. In generale però erano stati eletti tre grandi obiettivi per compiere il definitivo salto di qualità, tutti mancati per ragioni diverse: Pépé, sfuggito per 5 milioni; Icardi, che non ha voluto; James Rodriguez, per cui il Napoli proprio non ha compiuto una spesa che però in termini di immagine e entusiasmo sarebbe stata ampiamente coperta. E alla fine l’impressione è che manchi sempre un punto che fa perdere la cappa".