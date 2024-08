Pampa Sosa: "Mercato? Col Napoli se la gioca solo quello della Juve!"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli del mercato degli azzurri: "È un organico molto interessante, importante, che può offrire a Conte molte possibilità anche di cambiare sistema di gioco. Perché lo scozzese a centrocampo ti dà sicuramente molte alternative nella fase di possesso palla.

Se Conte vuole continuare, e secondo me fa bene, con questo 3-4-2-1 che in fase di non possesso diventa una difesa a 5, potresti giocare anche con Lobotka e McTominay perché comunque sei coperto. Lo abbiamo visto in queste due partite, aldilà di quella col Verona, c'è il rientro degli esterni, c'è l'aiuto anche di Kvaratkhselia e Politano... Quindi è una squadra che è così preparata fisicamente che in fase di non possesso palla può reggere anche un centrocampo non organizzatissimo in fase di non possesso. Perché in non possesso sarebbe l'unico Lobotka a rimanere in quella posizione, se poi gioca McTominay. Però se c'è il rientro degli esterni, io dico che il Napoli può rischiare di essere anche un po' scoperto a centrocampo. Sembra che sto criticando il Napoli, ma no, per me questo è un organico che se la gioca nel mercato con la Juventus".