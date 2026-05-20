Panchina Napoli, Adani: "C'è un allenatore che mi farebbe impazzire"

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Lele Adani a Viva el Futbol ha parlato del possibile ritorno di Sarri a Napoli: "Tutta la vita Sarri al Napoli, mi farebbe impazzire. Per chi crede nel gioco e per chi ha anche un lato romantico. Sarri ha fatto un calcio incredibile, ha fatto 82, 86 e 91 punti. Non troverete nella storia della Serie A una squadra seconda a 91 punti".

Per Antonio Cassano, invece, un eventuale ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli rappresenterebbe un rischio. L’ex fantasista ha spiegato come, nel calcio, tornare dove si è stati felici non garantisca di ritrovare le stesse condizioni. Cassano ha fatto riferimento alla sua esperienza personale con la Sampdoria: quando decise di tornare a Genova era convinto di ritrovare l’ambiente lasciato anni prima, ma la realtà fu diversa. Per questo motivo ritiene che anche Sarri possa incontrare difficoltà nel ripetere quanto costruito nella sua precedente esperienza napoletana.