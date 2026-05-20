Da Milano, Ordine: "Mi fanno questo nome per la panchina del Napoli"

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Il giornalista Franco Ordine ha parlato dei temi del giorno alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà.

Conte destinato alla Nazionale?

"Faccio una serie di fotografie. La prima: sono stato lunedì scorso a Napoli dopo la sfida col Bologna, e in quella circostanza ho riscontrato quello che era avvenuto, lo sfilacciamento del rapporto tra Conte e il suo spogliatoio. Si è capito che si è esaurito il rapporto con i suoi, soprattutto dopo quanto accaduto con Spinazzola. Poi c'è la rottura quasi pubblica con lo staff medico per la questione infortuni. Cosa farà? lo per ora lo vedo molto più a casa per un anno ad aspettare qualche buona occasione. Sulla Nazionale dico che è vero che Malagò saprà pensare al prossimo ct dal 23 giugno, ma è evidente che avendo già oggi l'appoggio delle varie componenti, vuol dire che può già muoversi in tal senso. E penso che visto che si presenta con un ticket preparato da Marotta, per dare un tocco di romanità credo che abbia sicuramente abbia già fatto un sondaggio con Mancini, se non anche con Allegri. Da qualche giorno però si è capito che la Lega A ha deciso di riconfermare i consiglieri federali appena usciti. Prepariamoci che non succederà nulla".

Riflessioni Sarri, meglio Napoli o Atalanta?

"Il piano industriale del Napoli è: abbattimento del monte stipendi, non conferma di alcuni contratti in scadenza come Lobotka e Anguissa, puntare sui giovani. Mi sembra più adatto questo piano a Sarri che non quello dell'Atalanta, dove dovrebbe fare solo correzioni in corsa. Lavorare con Giuntoli può essere un qualcosa di positivo, ma bisogna capire i piani alternativi di ADL se Sarri dicesse di no. Mi dicono Allegri".