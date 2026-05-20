Ravezzani: "Conte non lascia mai un euro sul tavolo, occhio alla Juve..."

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Il giornalista Fabio Ravezzani ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com per commentare i temi del giorno.

Conte è in procinto di lasciare il Napoli. Dove pensi possa finire?

"Guardando lo storico di Conte ci rendiamo conto di come non mai lasciato un euro sul tavolo. Con il Chelsea si è fatto pagare fior di milioni, senza dimenticare i sette milioni ricevuti dall'Inter al momento del suo addio. Stavolta invece pare si stia profilando una separazione con il Napoli in cui lui rinuncerebbe a tutto. Ora, esiste l'ipotesi Nazionale, ma rimane l'interrogativo su come gli si potrebbe garantire un ingaggio così oneroso. A Torino sponda bianconera invece Comolli verrà giubilato, con Chiellini che invece pare possa assumere ancora più potere. Unendo i puntini insomma penso che proprio Torino possa essere la destinazione di Conte, dato che Elkann ha bisogno anche di una scelta forte per ingraziarsi l'ambiente. Lo vedo più lì che in Nazionale".

Sarri invece appare diviso fra Napoli e Atalanta. Che svolta ti aspetti?

"Allenare il Napoli a livello di prestigio, soprattutto dopo una stagione deludente, rappresenta molto. Inoltre anche certe sfumature di carattere sembrano perfette, dato il vittimismo di Sarri spesso ricalca anche il vittimismo di una parte di Napoli. Anche l'Atalanta ormai è diventata nobile, ma il fascino partenopeo rimane. Credo che alla fine Sarri possa propendere proprio per quello".