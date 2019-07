Pandev 'sponsorizza' Elmas: "Se il Napoli lo prende fa un affare, è tra i migliori giovani in Europa!"

Goran Pandev, attaccante del Genoa, è intervenuto a Sky Sport parlando anche di Elmas, macedone ad un passo dal Napoli: "Se il Napoli lo prende fa un affare, è tra i migliori giovani in circolazione in Europa. Ci ho parlato, non mi ha detto nulla in particolare ma sarebbe contento di arrivare in Italia. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, vede la porta e può fare anche il trequartista. Napoli può essere la piazza ideale per lui".