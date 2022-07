Paolo Cannavaro: "Giusto che il Napoli ringiovanisca la rosa, è capitato anche con me"

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato così a Sky Sport del futuro di Koulibaly e Mertens.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato così a Sky Sport del futuro di Koulibaly e Mertens: "Il Napoli sicuramente perderebbe tanto se vendesse Koulibaly, sia in campo che fuori. La squadra ha già perso molto con Insigne e Mertens, anche se quest'ultimo magari ci fa la sorpresa. Il mio augurio è che sia Koulibaly che Mertens possano restare, io vorrei sempre vederli in campo con la maglia del Napoli. Il Napoli sta un po' ridimensionando il tutto, è capitato anche a me, ma ci sono dei momenti in cui una società deve cambiare qualcosa. Ci sta un ringiovanimento della rosa".