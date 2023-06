Paolo Cannavaro: "Io e Fabio legatissimi al Napoli, ci auguriamo di tornare in altre vesti"

Paolo Cannavaro, ex capitano azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Cannavaro, ex capitano azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'uomo della stagione per me è stato Di Lorenzo, un capitano silenzioso, mai una parola fuori posto, è lui l'uomo-copertina. Il gruppo è stato la forza, quindi il capitano è l'uomo-copertina. Fabio Cannavaro per il dopo Spalletti? I Cannavaro sono legatissimi al Napoli, il desiderio è sempre stato quello, da calciatore e ci auguriamo in altre vesti in futuro. Ora tocca a De Laurentiis mettere la sua mano sull'allenatore, i cicli iniziano e finiscono, godiamoci questo ciclo che si è concluso".