Paolo Cannavaro: “Mi rivedo in Rrahmani: sa fare tutto anche se non eccelle in nulla”

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, è intervenuto alla trasmissione “Legends - Ci vediamo a Napoli” in onda su Canale 8: “Mi ci rivedo in Rrahmani: sa fare tutto anche se non eccelle in nulla. Ho sempre pensato che dare l’esempio era più importante di tante parole. Poi quando era il momento ho usato anche le parole ma sempre con massimo rispetto”.