Paolo Rossi su Di Lorenzo: "Mancini lo saprà inserire in rosa per farlo tornare utile all'Europeo"

ll campione del mondo Paolo Rossi, presente al "Festival dello Sport" di Trento, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai diversi giovani che potranno esordire con la Nazionale di Mancini. Queste le sue parole: "Ci vuole sempre un buon equilibrio nelle squadre tra giovani e calciatori esperti secondo me. I vari Tonali, Castrovilli e Di Lorenzo, in ogni caso, sono giovani talenti che Mancini cercherà di inserire progressivamente in rosa e che potrebbero già tornare utili per i prossimi Europei".