Paparesta: “Rigore Inter inesistente! Senza uniformità, la discrezionalità è un problema”

L’ex arbitro ed attuale opinionista tv Gianluca Paparesta è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

L’ex arbitro ed attuale opinionista tv Gianluca Paparesta è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Anguissa-Dumfries? Non è assolutamente calcio di rigore, almeno fino a qualche tempo fa. Adesso si inventano di tutto ed ogni contatto viene giudicato in maniera diversa, a volte si fischia, altre deve intervenire Var. C’è una discrezionalità totale che anziché facilitare il lavoro degli arbitri invece porta a delle ulteriori difficoltà.

Capisco lo sfogo di Conte, perché anche gli allenatori vorrebbero capire come funziona. Il vero problema è che c’è discrezionalità dell’arbitro centrale, anche se per me non è calcio di rigore mai. Perché la dinamica è chiara, il calciatore del Napoli prende posizione senza intensità e senza volontà alcuna di intervenire sull’avversario. Ed io sto ancora cercando una spiegazione sul perché non è stato dato rigore all’Udinese a Bergamo contro l’Atalanta. Le immagini sono assolutamente chiare, eppure due persone al Var e Avar davanti a due televisori non lo hanno visto. Poi si da un calcio di rigore alla Juventus perché contro il Cagliari Luperto cadendo prende la palla e la sfiora con la mano. Sono tutti casi assurdi, difficili da spiegare”.