Pardo su James: "Ci sono le basi per chiudere, ma non solo se ADL vorrà farlo senza prestito..."

A Radio Marte durante la trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto il giornalista Pierluigi Pardo, soffermantosi sulla situazione del mercato in casa Napoli e non solo: “Non so perché Giuntoli sia andato a Madrid, ma c’è il gradimento di James Rodriguez e del Real Madrid per cui le basi per chiudere l’operazione ci sono. Se il Napoli riuscisse a convincere il Real in prestito con diritto di riscatto, il giocatore verrà a Napoli, altrimenti non so quale può essere la strada anche perché non so se poi De Laurentiis vorrà comprare il ragazzo. Dalle parole di Ancelotti di ieri, si evince il gradimento per James Rodriguez e non è una novità, mentre è stato più vago su Icardi.

La Juve è sempre un passo avanti: ha preso 9 centrocampisti negli ultimi anni a parametro 0 e questo significa che ha una forte attrazione. Detto questo, in campo si va in 11 e al di là della panchina lunga, la squadra che il Napoli potrebbe avere a disposizione se la giocherebbe. L’Inter gode dell’effetto Conte e vedremo quanto migliorerà i giocatori perché gli riesce molto bene. Mi sorprende che Conte non abbia dato neanche una possibilità a Nainggolan e Icardi perché Nainggolan era un suo pallino ai tempi della Juve e Icardi potrebbe essere una sfida. Non sento Wanda Nara dall’ultima puntata quindi non mi ha detto nulla. Ho letto che hanno comprato una casa a Milano, ma la preferenza di Icardi credo sia ancora l’Inter”.