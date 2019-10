Pardo: "Var diventato un paradosso! Scudetto? Napoli ha perso troppi punti..."

A margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi 'La coppa degli immortali', Pierluigi Pardo ha commentato l'attualità della nostra Serie A in esclusiva ai microfoni di TMW: "Giacomelli e il VAR in Napoli-Atalanta? E' un grande problema in questo momento, siamo in un periodo difficile dal punto di vista della comunicazione e della percezione. Forse si è sbagliato nell'attribuire al VAR un potere salvifico delle decisioni, serviva più prudenza. Oggi abbiamo il paradosso di avere un mezzo straordinario che molto spesso non viene utilizzato. Ciò che è successo ieri a Udine poteva cambiare la partita per esempio, ovvero il rosso a Fazio. E' un episodio su cui non si può neanche discutere. A me non diverte parlarne, ma è impossibile non farlo. Gli arbitri stessi sono spesso in confusione, dovrebbero accettare il VAR come un aiuto, un alleato, senza vergogna nel riconoscere che la telecamera ti può salvare. L'arbitro non deve sentirsi sminuito se in tempo reale non ha preso la decisione corretta. Poi ci sono situazioni in cui c'è margine di discrezionalità. Tutto questo crea un corto circuito. Due anni fa avevamo iniziato meglio, con un VAR più logico e più semplice. Ora abbiamo fatto un passo indietro, si crea il paradosso che l'errore col VAR il tifoso non lo accetta. Prima era solo una svista, con le immagini diventa dura accettarlo.

Scudetto sarà duello Juve-Inter? Penso di sì, il Napoli mi sembra che abbia perso troppi punti anche se ha ancora la possibilità di rientrare. L'Atalanta mi piace ma non so se ha la stessa forza di Juve e Inter dal punto di vista della gestione. Il punto interrogativo è nella possibilità di crescita del gioco della Juve e nella tenuta dell'Inter che non ha la stessa rosa dei bianconeri. Dalla risposta alla domanda che si fa Conte dipenderà lo sviluppo del campionato. Lui ha nella testa l'idea di fare come il primo anno alla Juve, stare attaccati e sfruttare eventuali errori della Juve.