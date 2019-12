Parma, Brugman a Sky: "Stimolante sfidare il Napoli, ma era difficile prepararla col cambio allenatore"

Gaston Brugman, centrocampista del Parma, prima del match del San Paolo col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' sempre bello giocare contro il Napoli, una grande squadra. E' bello arrivare in questo stadio e giocarcela a viso aperto, al di là della classifica. Il nostro pensiero è sempre quello della prossima partita. Ovviamente si guarda all'avversario e in questi casi ci sono stimoli in più perché si tratta di una delle migliori squadre d'Italia. Bisogna affrontarla con rispetto e maturità, sapendo che siamo forti anche noi. In questo caso avevamo difficoltà a preparare la gara perché ancora non sappiamo come gioca il Napoli di Gattuso, quindi abbiamo pensato di più a noi. Vedremo come andrà".