Parma, Iacoponi a Dazn: "Non vedevamo l'ora, l'obiettivo resta la salvezza"

Simone Iacoponi, calciatore del Parma, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli, gara valida per la prima giornata di Serie A: "Non vedevamo l'ora, allenarci senza partite ufficiali non è bello. L'obiettivo rimane la salvezza e dobbiamo fare un percorso nuovo, abbiamo cambiato allenatore e società, ma siamo pronti a ripartire".

Si riparte da 1000 tifosi. "Penso sia una notizia positiva, giocare coi tifosi è importante. Speriamo si torni il prima possibile alla normalità".