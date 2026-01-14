Parma, Keita a Dazn: "Settimana pesante, ma che bello fare un punto a Napoli!"

Mandela Keita è intervenuto dalla pancia del Maradona per commentare il pareggio del suo Parma contro il Napoli. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Sacrificio, dedizione, resilienza, quale è stata la chiave? "Siamo veramente una famiglia oltre che una squadra, abbiamo lavorato tanto su questo. Questa era una settimana molto pesante, ma abbiamo lavorato bene e siamo molto contenti di raccogliere un buon risultato qua. Era una partita molto difficile, siamo contenti e speriamo di far bene anche domenica, dovremo esser molto concentrati. Ora recuperiamo".

Cosa si prova ad essere una delle sorprese del campionato? Stai diventando uno dei centrocampisti più interessanti del campionato, te lo aspettavi? "Un po' sì e un po' no, è grazie ai compagni, all'allenatore e a tutti coloro che mi hanno aiutato. La mia prima partita in Serie A è stata difficile, ora ho imparato la lingua, conosco meglio il campionato e sono molto contento di esser qua. Adesso devo lavorare ancora tanto per migliorare, ringrazio tutti".

L'impressione è che per l'età media giovane, siete un gruppo più maturo e con personalità: "Sì, ci son tanti giocatori che hanno giocato tante partite qua. Mi fa tanto piacere sentire questo, è grazie al lavoro del mister, dello staff e di tutti coloro che ci aiutano ogni giorno. Speriamo di continuare così, la strada è ancora lunga, dobbiamo guardare alla prossima partita. Speriamo di vincerla, dobbiamo esser molto concentrati e lavorare di più".

Sempre un piacere sentire la tua educazione e il tuo sorriso, hai preso spunto anche in questo dal tuo idolo Kanté? "Grazie mille, mi fa tanto piacere. E' grazie all'educazione di mia mamma, è stata ed è ancora molto importante per me, così come tutta la mia famiglia. Mi hanno educato bene, devo essere così, questa è la vita. Bisogna sempre sorridere, la vita non è solo il calcio. Devo esser molto contento, in questo mondo ci son tante cose che non vanno bene, mi fa tanto piacere che io possa giocare a calcio".