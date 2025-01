Parolo su Garnacho: "Sembra uno che in Italia poi si schianta contro i muri"

vedi letture

Nel podcast di Dazn l'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha espresso perplessità sulle qualità di Garnacho, scelto dal Napoli come erede di Kvaratskhelia con la trattativa che sta entrando nel vivo con il Mancheter United: "Ma Garnacho è una super star? A me sembra uno di quei giocatori che arriva in Italia e si schianta contro i muri. Non è che allo United stia trascinando tutti, sta facendo solo qualche bella giocata".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).