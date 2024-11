Parthenope, Sorrentino alla Gazzetta: "Per scaramanzia non scrissi la scena Scudetto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il regista napoletano Paolo Sorrentino, già in testa al botteghino con il suo nuovo film 'Parthenope', ha parlato anche del Napoli. Di seguito uno stralcio: "Scrivevo mentre stavamo andando molto bene, ma per scaramanzia non ho scritto la scena in cui il Napoli vinceva lo Scudetto. Quando è successo è bastato scendere in strada e cominciare a girare".

Sulla notte di Udine: "A casa con mio figlio, per non abbiamo vinto la partita prima, ma è stato lo stesso molto eccitante. Ognuno declina gli eventi a seconda di ciò che vive, il primo scudetto è arrivato un mese dopo la morte dei miei genitori e quindi non c'è stata possibilità di festeggiare. Era tutto in secondo piano. Questo l'ho vissuto da adulto e con maggiore serenità, l'ho amato di più perché capitato in un momento felice. Dopo 33 anni? ADL è un imprenditore molto capace".

Su Diego: "L'ebrezza dello spettacolo, va oltre l'abilità tecnica. Dopo di lui ci sono stati giocatori tecnicamente bravi come lui, ma nessuno ha mai raggiunto quella forma di poesia che ha fornito a noi".