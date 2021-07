Pasqual: "Il Napoli e le romane hanno gran potenziale, possono fare benissimo"

Manuel Pasqual tra Europeo vissuto in prima persona e la prossima Serie A. Intervistato nel TMW News, l'ex terzino di Fiorentina ed Empoli ha raccontato le sensazioni vissute a Londra: "Seguire l'Europeo da commentatore è stata un'esperienza fantastica. Poter commentare l'Inghilterra da Wembley e vedere sempre più persone allo stadio porta entusiasmo anche in vista del ritorno sperato alla normalità. È stato diverso rispetto ad essere giocatore, ma comunque bellissimo".

Quali sono i giocatori che l'hanno colpita di più? "Damsgaard ha fatto veramente un ottimo europeo perché secondo me è stato messo nelle condizioni di dare il meglio. Nella Sampdoria aveva grandi compiti difensivi, con la Nazionale invece giocava più avanzato e poteva essere più libero. Poi mi ha impressionato ma negativamente il parco attaccanti dell'Inghilterra: insieme alla Francia era tra i più forti d'Europa sulla carta, invece non si è visto".

Dopo i primi movimenti di mercato invece chi sono le favorite in Serie A? "L'Inter parte con un passo avanti. Conte è riuscito a dare una sua impronta la scorsa stagione e Inzaghi sarà in grado di continuare il percorso. Il ritorno di Allegri darà il giusto equilibrio alla Juventus per tornare a lottare per lo Scudetto. Poi spero nella Fiorentina: dopo il caos successivo a Gattuso mi auguro si possa trovare la strada giusta per tornare ai livelli che gli competono".

Mourinho-Sarri sarà un derby di fuoco. "Sono due allenatori di assoluto livello, ma dipenderà dal mercato che faranno le due romane. Ci vuole del tempo per imporre il proprio gioco al gruppo squadra, anche se le romane così come il Napoli hanno un grande potenziale: possono fare un grande campionato".