Pasqualin: "Napoli regina del mercato senza spendere più di tutti"

di Fabio Tarantino

Per un decennio presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, poi operatore di mercato. Ha assistito numerosi calciatori di grande livello. Da Alessandro Del Piero a Gianluca Vialli, passando per tanti altri campioni. L'avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e onorario di Conference403, parla a TuttoMercatoWeb.com della nuova norma che prevede la decurtazione degli stipendi dei calciatori in caso di retrocessione: Con un occhio al calciomercato.

Intanto tiene banco il caso Lookman. Come finirà? il giocatore vuole l'Inter.
"L'Atalanta può fare ricorso a tutti i mezzi che il regolamento consente e sanzionare pesantemente il calciatore che viene meno ai suoi obblighi contrattuali. Lookman è legato da un contratto. E puntare i piedi è quanto di più sconsigliato ci sia. Alla fine prevarrà la sua volontà, ce lo insegna l'esperienza. Però c'è modo e modo".

Vestirà nerazzurro?
"Penso che alla fine si chiuderà. La volontà del calciatore, oggi, prevale. Altroché i tempi di Rivera e Mazzola che non potevi neanche rifiutare il trasferimento. Mi aspetto che l'Inter alzi la sua offerta. Marotta e Percassi sono amici e alla fine la molleranno lì".

Che Serie A sta nascendo?
"Sta nascendo un campionato che ha visto la prima parte del mercato abbastanza vivace, frizzantina. Ci sono stati molti affari. La società più tempestiva è stata il Napoli, ma non è quella che ha speso di più. Complimenti al Napoli che può dirsi la regina del mercato".