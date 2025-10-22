Pastore: “Conte in Europa neanche nella Top 10 italiana, lo dice la media punti”

Giuseppe Pastore, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del ko del Napoli in Champions: "Siamo di fronte al solito problema? C'è un Conte europeo e un Conte interno. I numeri dicono una cosa chiara su questo aspetto. Conte è uno dei più bravi allenatori per media punti in campionato, ma in Europa non è neppure nella Top 10 e davanti a lui c'è anche Gasperini, c'è Sarri. La media prima di ieri era tipo di 1,3 punti a partita. La sconfitta di ieri fa fare un salto di qualità verso il basso.

Conte adesso va in uno spogliatoio dove saranno tutti terrorizzati. Allenatori come lui in questo caso cercano di scavare nella memoria dei loro trascorsi e abbiamo pensato alle difficoltà nel secondo anno all'Inter quando subisce tanti gol, fa quarto nel girone di Champions ma poi a metà novembre va a Sassuolo, si abbassa di 15 metri e l'Inter vince il campionato facendo il vuoto".