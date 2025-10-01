Pastore: "De Bruyne non è contiano, lui vuole gladiatori come Politano"

Nel corso di Cronache di spogliatoio il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato anche dell'utilizzo di Kevin De Bruyne: "Io non l'avrei tolto, è uno che comunque con un tiro da fuori in quella fase, o un angolo o una punizione, può farti pareggiare. Da un lato Conte è felice di averlo, ma forse sospetta che non può non giocare e vada a macchiare un po' un sistema che era perfetto per esaltare anche l'mvp McTominay.

Non è giocatore contiano, è uno elegante, a ritmo rallentato, non è mai stato un gladiatore e Conte ha questo approccio invece ai suoi giocatori. Corre, fa pressing, ma non ha l'intensità di quelli che piacciono a lui. Infatti lo toglie a Manchester perché non puoi contare su di lui in quel senso, non è Politano ad esempio. Ora vediamo una gara aperta come Napoli-Sporting che può essere più nelle sue corde. Non ho capito comunque le scelte di Conte, anche tenere i centrali lì dietro, non togliere McTominay sui palloni che piovevano in area".