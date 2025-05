Pastore: "Il gioco del Napoli è una valle di lacrime. Se non fosse per i punti..."

vedi letture

Nel corso del podcast di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del Napoli: "Il metodo Conte non lascia nulla allo spettacolo, al piacere, soprattutto in Primavera, è un atto di accusa alle altre squadre. E' una delle squadre con meno talento a vincere uno Scudetto negli ultimi 35 anni e Conte si sta divertendo come non mai a sentire giustificazioni e finti discorsi sull'accontentarsi e sperare nella sufficienza, non dico dell'Inter, ma magari il Milan se vince la Coppa Italia.

Lo Scudetto del Napoli giocando regolarmente così... se uno non guarda i punti è una valle di lacrime. Per qualità di gioco, intendo. Le guardiamo tutti le partite, è chiaro. Sarebbe da mani nei capelli se il calcio fosse fatto da giurie, ma per fortuna dipende dai risultati, la realtà è diversa e Conte lo sa e lo fa meglio di tutti, soprattutto nelle volate e lì non ne perde una mentre Inzaghi sì. Inzaghi? Ha ragionato nel perdere qualcosa in campionato proprio per la Champions, vediamo alla fine che succede".