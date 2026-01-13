Pastore: "Inter-Napoli la partita più bella degli ultimi 5 anni! Ritmo pazzesco e consapevolezza"

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio, ha parlato nel corso del podcast di Inter-Napoli: "E’ stata una delle partite più belle degli ultimi anni di Serie A, sicuramente quella più bella dell’anno. Ritmo pazzesco e anche la consapevolezza di tutti i giocatori in campo e anche nelle panchine che fosse una partita davvero importante. Bellissima anche grazie all’ottimo arbitraggio di Doveri".

