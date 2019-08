Pavarese: "Basta accusare il Napoli, era convinto di chiudere Pépé ma l'Arsenal ha alzato l'offerta"

Gigi Pavarese, operatore di mercato, ha fatto un bilancio sul mercato del Napoli, soffermandosi anche su una proiezione futura, nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Fa comodo a tutti sparare sulla croce rossa, ma se il Napoli non avesse avuto tanta speranza per la trattativa Pépé mica avrebbe fatto arrivare i manager a Dimaro? Smettiamola di accusare la società di mancanza di rispetto per i tifosi. Sono certo che il Napoli era convinto di averlo in pugno, ma purtroppo quando c'è concorrenza non è facile. L'Arsenal ha aumentato l'offerta e il giocatore ha scelto la Premier League. Nel caso di James Rodriguez, il Napoli chiede solo il prestito con diritto di riscatto perché sa di potergli dare più spazio. Alla fine secondo me arriva Icardi perché l'Inter sicuramente se ne vuole disfare e il Napoli è l'opzione più concreta. De Laurentiis deve fare un ulterio sacrificio a centrocampo, un vice-Allan".