Pavarese: “Il mercato del Napoli vive sulle decisioni di Koulibaly”

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gigi Pavarese, storico ex direttore sportivo del Napoli: “Il mercato del Napoli vive sulle decisioni di Koulibaly. Sappiamo che c’è un forte interessamento del Barcellona, ma non è arrivata un’offerta a causa delle difficoltà del club e speriamo si possa risolvere al più presto e che non accada ciò che molti temono, cioè che vada in una squadra italiana. Altrimenti andrebbe rimandato il discorso e provare a convincerlo durante la stagione.

Se va presa in considerazione l’offerta della Juventus? In questo momento potrebbe esserci rammarico per quello che è stato rifiutato qualche anno fa. Bisogna tenere conto della sua età e delle offerte che se sono importanti vanno prese in considerazione dato che è a scadenza. Ricordo quando Cruz doveva passare all’Inter e Ferlaino rinunciò all’offerta di Moratti perché si aveva la possibilità di andare avanti in Coppa Italia. Cruz fu indispettito dal mancato trasferimento all’Inter, ma Ferlaino non volle privarsene in un momento della stagione delicato. Meret? Io credo che la società abbia deciso una linea da seguire soprattutto su un ragazzo di grande futuro che ha necessità di sentirsi importante. Ci sono ruoli come quello del portiere in cui molti ragazzi hanno bisogno di sentire la propria importanza. Meret darà molto di più di quello che è riuscito a dare fino ad oggi”.