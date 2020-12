Pavarese: "Più preoccupato della gara contro il Toro che di quelle contro Inter e Lazio"

Nel corso di 'Radio Goal', Gigi Pavarese, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli partendo dal caso Juve-Napoli: “Sono rimato allibito da quanto espresso dal giudice sportivo, speriamo si eviti di finire al Tar dove sicuramente il Napoli otterrà giustizia. Spero che il tribunale del Coni possa giudicare con tranquillità emettendo una sentenza saggia. Sono del parere che il campo deve emettere il giudizio e quindi Juve-Napoli deve essere giocata.

Inter-Napoli? Domani è una partita affascinante, forse tra le due migliori del campionato, trascurando il Milan anche se la Juve sta recuperando. Se l’Inter non farà risultato potrebbero riaprirsi quelle crepe che già aveva aperto il Cagliari, poi bisognerà chiedere a Conte se l’obiettivo sarà solo la Coppa Italia. Gattuso fa bene a guardare di partita in partita, domenica ci sarà Lazio-Napoli. E’ un calendario importante, non sottovalutiamo neanche l’ultima partita prima della sosta col Torino, partite come quella col Toro sono quelle che più mi preoccupano. E' più facile scendere in campo concentrati quando affronti Inter e Lazio. Il Napoli ha perso due partite in casa che non meritava assolutamente di perdere, la squadra ha creato tanto anche contro il Milan e ci sono state sviste arbitrali importanti. A casa mia quello su Koulibaly è rigore, il Var nella stessa giornata aveva concesso un rigore al Torino contro l’Inter giustamente, stranamente capitano sempre a noi i problemi”.