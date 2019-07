Pazienza: "Il grande vantaggio del Napoli è la continuità con Ancelotti"

Michele Pazienza, allenatore ed ex calciatore, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il percorso intrapreso dal club partenopeo guidato da Carlo Ancelotti: "Per la stagione a venire il Napoli è in vantaggio rispetto alle avversarie: ha un allenatore con un progetto ed idee ben definite e la società si sta muovendo sul mercato al fianco di Ancelotti. Credo che il Napoli stia facendo un importantissimo percorso di crescita, costruendo anno dopo anno una squadra ed un progetto competitivo e sempre più all'altezza della rivale Juventus.

Allan, Fabian Ruiz? Sono centrocampisti moderni in grado di dominare tanto in fase di possesso che di non possesso".