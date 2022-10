Pazzini: "Napoli troppo bello, quando calerà vincerà anche sporco come il Milan?”

"Spalletti con i 5 cambi tiene dentro al gruppo più giocatori e mantiene l’intensità bene o male per 90 minuti".

L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna ai microfoni di Dazn: “Napoli troppo bello, quando calerà vincerà anche sporco come il Milan? Kvara fa sempre le cose giuste, è di un livello superiore perché passa quando c’è da passare e tira quando c’è il tiro. Spalletti con i 5 cambi tiene dentro al gruppo più giocatori e mantiene l’intensità bene o male per 90 minuti. Il Napoli mi sembra troppo bello, bisognerà vedere un po’ nelle gare sporche se vince come il Milan quando non renderà al meglio".