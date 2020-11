Pecci: "Campionato anomalo, ko arriveranno spesso e non dipendono dal modulo"

Nel corso di ‘Radio Goal,’ l’ex calciatore Eraldo Pecci ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della sconfitta del Napoli contro il Milan: “Capita un passo falso, questo è un campionato anomalo e delle sconfitte capiteranno spesso, più degli altri anni. Nessun sistema di gioco vince una partita, è sempre l’interpretazione che ne danno i giocatori che fa la differenza. Domenica il Napoli ha preso non per colpa dei numeri, ma perché il Milan ha giocato meglio. Koulibaly e Fabian Ruiz, che aveva giocato bene in nazionale, contro i rossoneri non hanno giocato bene e ci sta che gli avversari vincano. Con le forti patisci perché sono forti, non per via del sistema di gioco. La cattiveria ce l’hai di tuo e in parte la impregni dall’ambiente".