Pecci: "Il Napoli ha fatto miracoli negli ultimi anni, Ancelotti ha creato aspettative..."

L'ex centrocampista di Torino, Bologna, Napoli e Fiorentian, Eraldo Pecci, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare il momento delle sue ex squadre: "Negli ultimi anni ha fatto dei miracoli per la qualità della rosa che ha e questo non può succedere sempre: un calo sotto il profilo dei risultati ci stava, il problema è che Ancelotti aveva dato molte aspettative ai tifosi. Ammutinamento? Io mi sono fatto l'idea che quando ci si rivolge ad altri aggressivamente, il dialogo è difficile. Quando si parla a fine partita con troppo nervosismo addosso possono nascere delle situazioni che poi diventa complicato risolvere".