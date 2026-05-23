Primavera, playout Napoli-Cagliari 0-2 (5' aut. Eletto, 16’ Mendy): inizio shock per gli azzurri
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA PLAYOUT TRA NAPOLI E CAGLIARI
64' - Fuori Prisco dentro Lo Scalzo
60' - Cooling break
54' - Ammonizione nel Cagliari, la seconda, sul taccuino dei cattivi ci finisce Grandu
46' - Riprende la gara
14.01 - Fuori Eletto dentro Oliveri
13.47 - Primo tempo shock per il Napoli che dopo 15' è già sotto di due reti: prima Treppy e poi Mendy tagliano le gambe agli azzurrini. Tentativi di reazione vani vista l'organizzazione degli ospiti.
47' - Finisce il primo tempo.
45' - Due minuti di recupero
41' - Il Napoli prova ma la manovra è disordinata ed il Cagliari difende bene
38' - Ammonito Cogoni nel Cagliari
30' - L'arbitraggio sta facendo riscaldare gli animi sugli spalti, quasi la totalità dei tifosi non è d'accordo con le decisioni arbitrali
21' - Fuori Raggioli e De Luca dentro Baridò e Garofalo.
16' - Raddoppio del Cagliari: Mendy da casa sua segna un gol spettacolare quasi da centrocampo. 0-2 dopo nemmeno 20 minuti.
10' - Super occasione per il Napoli, ad un passo dal pareggio: gran colpo di testa di Raggioli che si stampa sulla traversa.
5' - Gol immediato del Cagliari - Inizio in salita per il Napoli: Trepy sigla la rete del vantaggio per i sardi a porta vuota, ma decisivo è il tocco di Eletto che vale l'autogol.
13.00 - Sta per iniziare la gara
12.30 - Ecco le formazioni ufficiali del match:
NAPOLI (3-5-2): Ferrante; De Luca, Gambardella, Eletto; Caucci, De Chiara, Prisco, Borriello, Smeraldi; Pereyra, Raggioli. A disposizione: Pugliese, Spinelli, Cimmaruta, Garofalo, Nardozi, Torre, Lo Scalzo, Gorica, Baridò, Genovese. Olivieri. All Rocco
CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Malfitano, Franke, Marini, Cogoni, Grandu, Russo, Raterink, Mendy, Trepy. A disposizione: Auseklis, Lo Verde, Doppio, Costa, Hamdaouna, Prettenhoffer, Pibiri, Cardu, Goryakov, Nunn, Sugamele. All. Gallego
Alle ore 13:00 a Cercola andrà in scena un match decisivo per il futuro della Primavera del Napoli, il playout contro il Cagliari. Gli azzurrini affronteranno il Cagliari in una sfida fondamentale per la stagione e, in vista dell’appuntamento, è arrivato anche il sostegno della prima squadra, con diversi giocatori che hanno fortemente invitato i tifosi allo stadio. L'appuntamento è fondamentale per la rosa di mister Rocco che si gioca la salvezza ai playout contro il Cagliari.
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