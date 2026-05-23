Live Primavera, playout Napoli-Cagliari 0-2 (5' aut. Eletto, 16’ Mendy): inizio shock per gli azzurri

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PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA PLAYOUT TRA NAPOLI E CAGLIARI

64' - Fuori Prisco dentro Lo Scalzo

60' - Cooling break

54' - Ammonizione nel Cagliari, la seconda, sul taccuino dei cattivi ci finisce Grandu

46' - Riprende la gara

14.01 - Fuori Eletto dentro Oliveri

13.47 - Primo tempo shock per il Napoli che dopo 15' è già sotto di due reti: prima Treppy e poi Mendy tagliano le gambe agli azzurrini. Tentativi di reazione vani vista l'organizzazione degli ospiti.

47' - Finisce il primo tempo.

45' - Due minuti di recupero

41' - Il Napoli prova ma la manovra è disordinata ed il Cagliari difende bene

38' - Ammonito Cogoni nel Cagliari

30' - L'arbitraggio sta facendo riscaldare gli animi sugli spalti, quasi la totalità dei tifosi non è d'accordo con le decisioni arbitrali

21' - Fuori Raggioli e De Luca dentro Baridò e Garofalo.

16' - Raddoppio del Cagliari: Mendy da casa sua segna un gol spettacolare quasi da centrocampo. 0-2 dopo nemmeno 20 minuti.

10' - Super occasione per il Napoli, ad un passo dal pareggio: gran colpo di testa di Raggioli che si stampa sulla traversa.

5' - Gol immediato del Cagliari - Inizio in salita per il Napoli: Trepy sigla la rete del vantaggio per i sardi a porta vuota, ma decisivo è il tocco di Eletto che vale l'autogol.

13.00 - Sta per iniziare la gara

12.30 - Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-5-2): Ferrante; De Luca, Gambardella, Eletto; Caucci, De Chiara, Prisco, Borriello, Smeraldi; Pereyra, Raggioli. A disposizione: Pugliese, Spinelli, Cimmaruta, Garofalo, Nardozi, Torre, Lo Scalzo, Gorica, Baridò, Genovese. Olivieri. All Rocco

CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Malfitano, Franke, Marini, Cogoni, Grandu, Russo, Raterink, Mendy, Trepy. A disposizione: Auseklis, Lo Verde, Doppio, Costa, Hamdaouna, Prettenhoffer, Pibiri, Cardu, Goryakov, Nunn, Sugamele. All. Gallego

Alle ore 13:00 a Cercola andrà in scena un match decisivo per il futuro della Primavera del Napoli, il playout contro il Cagliari. Gli azzurrini affronteranno il Cagliari in una sfida fondamentale per la stagione e, in vista dell’appuntamento, è arrivato anche il sostegno della prima squadra, con diversi giocatori che hanno fortemente invitato i tifosi allo stadio. L'appuntamento è fondamentale per la rosa di mister Rocco che si gioca la salvezza ai playout contro il Cagliari.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari!