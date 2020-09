Pedullà: "Forse prendere 70 mln per Koulibaly oggi è un affare. Per Milik difficile arrivare anche a 20"

Attraverso il sito della Gazzetta dello Sport, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà analizza la situazione di Koulibaly e Milik in casa Napoli: “La svalutazione dei cartellini avanza, quindi il Napoli deve incassare 30 milioni per Allan quando fino a qualche sessione di mercato fa aveva rifiutato 60 milioni. Nelle prossime ore dovrà valutare l’offerta del City per Koulibaly, che prima valeva 100 miliopi, ma adesso prenderne 70 forse vorrebbe dire non pentirsene in futuro. La svalutazione riguarda anche il cartellino di Milik, si ragiona sui 15-18 milioni, 20 milioni forse son tanti. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e questo è un mercato strano, si possono fare anche grandi affari in entrata".