Pedullà: "Giusto che Gattuso non parli di Scudetto, ma non ho visto alti e bassi"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì, soffermandosi sui temi di casa Napoli: "Non ci sono stati alti e bassi nel Napoli. Benevento è alto, molto alto. Se pensasse di essere da Scudetto, come secondo pensa, non lo direbbe ed è giusto. E' giusto anche che il Sassuolo parli di quota salvezza quando ha ambizioni più alte, considerato che sono passate solo quattro giornate".