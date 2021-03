Pedullà: "Sarri-Roma ipotesi concreta, ma il Napoli ci riproverà. Molto dipenderà dalla Champions..."

Nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato. “Benitez vuole fare legittimamente l’allenatore, non so perchè gli mettano l’etichetta di direttore sportivo. Per Sarri il Napoli ci riproverà, non so con quante possibilità. Credo che l’ipotesi Roma per Sarri sia concreta perchè la posizione di Fonseca, nonostante l’eventuale quarto posto, non è così salda. Ci sono stati dei contatti tra il presidente De Laurentiis e il tecnico ma risalgono ad un mese fa, dopo Verona-Napoli. C’è bisogno di capire se un altro contatto può portare Sarri a valutare la proposta di De Laurentiis. Juric è un candidato autorevole, ma non si sposta da Verona solo perchè ti chiami Napoli, ti fa delle richieste ben precise. C’è anche da capire se il Napoli andrà in Champions oppure no, perchè nel caso in cui non raggiungi il quarto posto si dovranno fare delle cessioni importanti. Lozano è l’unico calciatore che ti consente di fare plusvalenza e un eventuale mercato importante. Ma non penso che si smobiliti e che il messicano venga ceduto. C’è da capire anche la posizione di Insigne e il suon rinnovo di contratto”.