Pellissier ammette: "Dopo Verona avevo qualche dubbio"

vedi letture

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: ”Il Napoli? Dopo la gara con il Verona a dire il vero avevo qualche dubbio, poi per carità sappiamo che Conte al primo anno fa subito benissimo, ma gli azzurri stanno facendo un campionato straordinario, contendono lo scudetto ad un colosso come l’Inter, stanno andando ben oltre le aspettative.

A tal proposito spesso si critica De Laurentiis, che ha le sue idee ma fa l’imprenditore con passione e porta avanti il Napoli tenendo i conti in ordine e riuscendo anche a vincere.

Lotta scudetto? Tutti possono perdere con chiunque, il Napoli affronta la quarta in classifica e sarà una gara importante per gli azzurri, non decisiva però, oltretutto l’Inter deve affrontare ancora Lazio e Roma, e non dimentichiamo gli impegni di Coppa Italia e Champions".