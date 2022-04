Pellissier non dimentica Napoli-Chievo del 2018: "Quel boato al gol di Diawara..."

Sergio Pellissier, ex attaccante del ChievoVerona, a distanza di quattro anni ricorda ancora quella partita al Maradona, allora San Paolo

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Sergio Pellissier, ex attaccante del ChievoVerona, a distanza di quattro anni ricorda ancora quella partita al Maradona, allora San Paolo, in cui Diawara fece esplodere lo stadio all'ultimo seconda nell'anno dei 91 punti con Sarri: "Ricordo ancora il boato del San Paolo al gol di Diawara. Il calore delle squadre del Sud è terrificante, ma può essere anche un'arma a doppio taglio. Quando le cose vanno bene ti danno però sempre qualcosa in più. Osimhen? E' molto forte, l'ho sempre detto. Può essere l'uomo-Scudetto".